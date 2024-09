O truque manjado – mas eficiente – usado por Mania de Você logo no início

Nova novela das 9 da Globo, Mania de Você usará um truque manjado para tentar fisgar a atenção do público e alavancar a audiência logo nas primeiras semanas: o recurso do ‘Quem matou?’ ou, originalmente, o whodunnit?. O recurso comumente aplicado nas semanas finais dos folhetins costuma ser eficiente para alavancar o ibope e terá como a vítima da vez o intragável Molina (Rodrigo Lombardi). O vilão será morto na terceira semana da trama, mas a identidade do autor do crime só deve ser revelada por volta do centésimo capítulo.

No primeiro episódio do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, Molina assassinou Alfredo (Fabio Assunção), o pai biológico de Luma (Agatha Moreira), com ajuda de Mércia (Adriana Esteves), sua governanta e amante. Com Mércia, o vilão teve Mavi (Chay Suede), mas nunca assumiu o filho, muito menos o ajudou em qualquer coisa na vida. Passados vinte anos desde o nascimento de Luma, o crápula a criou como se fosse sua filha — apenas para controlar a fortuna da falecida esposa, Cecília (Simone Spoladore) — e tentou separar a jovem de Rudá (Nicolas Prattes), por quem ela é apaixonada desde a adolescência, a enviando para a França para estudar gastronomia. A moça, porém, retornou para casa a fim de tocar os negócios da família, despertando a irritação do pai.

Quando Mavi e Viola (Gabz) se mudaram para Angra dos Reis, onde se passa a história, Molina ficou encantado pela jovem de origem humilde, passando a assediá-la descaradamente e despertando um ciúme doentio de Mércia. Apesar do namoro com Luma, Rudá também se apaixonará por Viola, sendo capaz de fazer qualquer coisa para protegê-la.

Já nos capítulos subsequentes da novela, o público acompanhará a tensão entre Molina e os personagens crescer cada vez mais. Mércia será maltratada pelo amante e, humilhada, passará a revelar os segredos que sempre escondera por devoção a ele. Com isso, Mavi descobrirá que o vilão é seu pai; Luma chegará à revelação de que o personagem matou seu pai biológico; Rudá ficará nervoso com as investidas do ricaço em Viola, e a mesma pode querer se proteger de uma segunda tentativa de abuso sexual — na estreia, ela quase foi estuprada por um traficante.

Continua após a publicidade

Quando Molina aparecer morto, todos serão suspeitos, mas a fatalidade também provocará uma série de mudanças nas vidas dos personagens principais, em uma nova passagem de tempo de dez anos. Luma se casará com Mavi, mas o filho de Mércia roubará toda a sua fortuna e a deixará na miséria. A jovem rica precisará trabalhar como motorista de aplicativo para sobreviver. Já Viola, que aprendeu gastronomia com Luma, ganhará um concurso de culinária e se tornará uma chef famosa — roubando o sonho da amiga; enquanto Rudá fugirá para a Europa após ser considerado o principal suspeito pela morte de Molina.

Como em outras novelas de João Emanuel Carneiro, Mania de Você deve alternar os papéis de mocinhos e vilões ao longo da trama, e uma virada está prevista para o capítulo número 100 da trama.

