A audiência preocupante de ‘Mania de Você’ — superada até por novela das 7

Após estrear com recorde negativo de audiência, a novela das 9 Mania de Você segue enfrentando dificuldades para conquistar o público da Globo. Na noite de quarta-feira, 11, o terceiro capítulo da produção registrou apenas 22,2 pontos de audiência na Grande São Paulo, ficando atrás de Família é Tudo, novela das 7 que obteve 22,5 pontos na mesma data. A fins de comparação, o terceiro capítulo de Renascer, que antecedeu Mania de Você na faixa das 21h, cravou 26,1 pontos. Os dados são da Kantar Ibope Media.

Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araújo, Mania de Você segue a jornada de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), jovens que nascem no mesmo dia e cujos destinos se cruzam vinte anos depois. Os primeiros episódios da produção têm se preocupado em apresentar as personagens, que se tornam amigas por conta de uma paixão mútua por gastronomia. No decorrer da trama, a dupla se envolverá em um triângulo amoroso com Rudá (Nicolas Prattes), situação que dará início a uma rivalidade interminável.

Já Família é Tudo, folhetim de Daniel Ortiz, está em suas semanas finais e apresentou um capítulo tenso na noite de quarta: o mocinho Tom (Renato Góes) resgatou a ex-namorada Vênus (Nathalia Dill) e o rival Léo (Paulo Lessa) de um chalé em chamas. O publicitário, no entanto, desmaiou logo em seguida por conta do rompimento de um aneurisma, e foi levado às pressas para o hospital.

