Entenda a história de ‘Mania de Você’, nova novela das 9 da Globo

Estreou nesta segunda-feira, 9, Mania de Você, nova novela das 9 da Globo e substituta do remake de Renascer. Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araújo, a trama segue a jornada de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), duas jovens que nascem no mesmo dia e cujos destinos se cruzam vinte anos depois. Saiba como foi o primeiro episódio do folhetim e entenda a história da nova aposta da emissora no horário nobre.

Sozinha, a mãe de Viola (Gabz) pariu a menina no banheiro de uma balsa, e depois a abandonou na embarcação. E a recém-nascida foi encontrada por um artista de circo que se apresentava por ali. Em outro lugar, a riquíssima Cecília (Simone Spoladore) entrou em trabalho de parto e ligou para seu amante, Alfredo (Fábio Assunção), pai biológico da filha que ela esperava, para encontrá-la no hospital para que ela só saísse de lá com ele e divorciada do marido, Molina (Rodrigo Lombardi). Porém, a mulher morreu no parto de Luma (Agatha Moreira). Alfredo chegou a confrontar Molina no hospital, dizendo que iria até a justiça para conseguir o reconhecimento de paternidade da herdeira, fazendo o vilão tomar uma medida drástica. De caso com a governanta, Mércia (Adriana Esteves), o vilão de Rodrigo Lombardi fez a funcionária drogar Alfredo e, juntos, os dois colocaram o homem vivo, mas inconsciente, em uma geladeira do hospital, o matando.

Anos depois, Luma e Rudá (Nicolas Prattes) se conheceram em Angra dos Reis. Enquanto ela é milionária e acredita ser filha de Molina, empresário do ramo de cibersegurança, ele é um ativista ambiental local criado com o irmão, Iberê (Jaffar Bambirra), pela tia, Moema (Ana Beatriz Nogueira), uma protetora das belezas naturais e dos moradores da região. O ricaço mandará a herdeira para a França, com a desculpa de que é para que ela realize o sonho de estudar gastronomia — mas é só para afastá-la do namorado.

Apaixonada por Molina e dedicada ao máximo — e somente — ao patrão, mas nunca alçada ao posto de esposa do empresário, Mércia teve um filho dele, Mavi (Chay Suede), a quem abandonou com Nahum (Ângelo Antônio), um ordeiro trabalhador que o criou como se fosse seu, mesmo sabendo os segredos da governanta.

Na cidade, Mavi conheceu Viola, agora uma artista de circo como o pai, em uma comunidade ao vê-la quase ser estuprada por um traficante. A jovem ficou desconfiada das intenções do estranho, mas com o tempo cedeu às tentativas insistentes e declarações de amor emocionadas do filho de Mércia.

