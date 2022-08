‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Andor’: o que ver no streaming em setembro

Setembro será inaugurado com uma megaprodução aguardada pelos fãs de J.R.R. Tolkien e da Terra Média, a série da Amazon O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. O mês, além disso, está repleto de boas histórias que vão de uma série derivada de Star Wars até a documentários e cinebiografias. Confira cinco produções que merecem uma espiada no streaming:

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Quando: 2 de setembro

Onde: Amazon Prime Video

O retorno para o universo fantástico de Tolkien está envolto em expectativas. A megaprodução da Amazon, ambientada milhares de anos antes dos acontecimentos dos filmes e dos livros, será um drama épico sobre a Segunda Era da Terra Média. Resgatando personagens conhecidos pelos fãs e apresentando novos, Os Anéis de Poder vai se adaptar a diversidade dos dias atuais em meio a época em que os anéis foram forjados.

House of Hammer: Segredos de Família

Quando: 2 de setembro

Onde: Discovery+

No inicio de 2021, o galã de Hollywood Armie Hammer viu sua carreira cair em ruína após diversas mulheres virem a público para acusá-lo de estupro, agressão psicológica e canibalismo. A produção, que dá voz a vítimas que dizem ter sofrido nas mãos do ator, é dividida em três episódios e expõe trocas de mensagens bizarras. Para além do caso de Armie, o documentário traz o depoimento de Casey Hammer, tia do ator, que fala sobre o passado sombrio dos homens da família.

Andor

Quando: 21 de setembro

Onde: Disney+

Continua após a publicidade

Mais uma aposta da Disney no universo de Star Wars, a nova série contará a jornada do Capitão Cassian Andor (Diego Luna) antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars, filme lançado em 2016. Dividida em 12 episódios, a produção vai apostar em um tom mais sombrio para abordar a iminência de uma guerra entre os rebeldes e o Império — que daria origem à trilogia inicial dos filmes de George Lucas.

Manhãs de Setembro (2ª temporada)

Quando: 23 de setembro

Onde: Amazon Prime Video

A jornada de Cassandra, interpretada por Liniker, ganhará uma continuação neste mês. Em Manhãs de Setembro, a jovem, uma mulher trans, trabalha de motogirl em São Paulo e sonha em fazer carreira na música. Sua vida, porém, vira de cabeça para baixo quando Leide, vivida pela ótima Karine Telles, reaparece em sua vida com um menino que diz ser seu filho.

Blonde

Quando: 28 de setembro

Onde: Netflix

Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe no filme que adapta o livro de Joyce Carol Oates. Com foco na vida pessoal da modelo, a produção pretende mostrar como ela sofria com a fama fora dos holofotes. Entre ficção e realidade, o longa vai reimaginar a vida de um dos ícones mais marcantes da história de Hollywood, desde a infância como Norma Jeane até os relacionamentos românticos e o estrelato.

Continua após a publicidade