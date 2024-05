O relato de Susana Vieira sobre doenças incuráveis: “Em paz”

A atriz Susana Vieira, de 81 anos, falou sobre as doenças que tem tratado nos últimos anos: Leucemia Linfocítica Crônica e Anemia Hemolítica Autoimune. As condições não têm cura, mas os tratamentos amenizam os sintomas. De acordo com a veterana, ela está em remissão de ambas. “Tenho Leucemia Linfocítica Crônica, que é uma doença que não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho uma outra doença de sangue, que se chama Anemia Hemolítica Autoimune. É óbvio que com à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Ou eu estou mais em paz, talvez”, desabafou Susana.

As declarações foram feitas ao Fantástico exibido na noite de domingo, 19. Na conversa, a atriz disse que tem cuidado da saúde com ajuda de exercícios físicos e alimentação, além do acompanhamento médico.

Recentemente, Susana Vieira lançou sua biografia, Senhora do Meu Destino (editora Globo), escrita em conjunto com Mauro Alencar, especialista em novelas e doutor em teledramaturgia pela USP. Com mais de 60 anos de carreira — sendo 54 só na Globo — e 40 novelas em seu currículo, a veterana de 81 anos lança o livro em que revisita suas lembranças e revela momentos cruciais de sua vida pessoal, incluindo relacionamentos amorosos, além de tantos trabalhos, como Pigmalião 70 (1970), Anjo Mau (1976), A Próxima Vítima (1995) e Senhora do Destino (2004).

Em conversa com a imprensa, a veterana declarou que jamais iria para outra emissora além da Globo e que não saberia o que fazer da vida caso fosse demitida como tantos outros colegas nos últimos anos. Há quase cinco anos, a emissora reestrutura seu quadro de funcionários, limando os contratos longos e adotando o modelo de contratação por obra, dispensando diversas pratas da casa, contratadas por décadas. “Acho que se eu saísse nessa leva eu me matava”, brincou Susana no evento de lançamento em São Paulo.

