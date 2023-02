O relacionamento abusivo de J.K. Rowling que quase abortou ‘Harry Potter’

J.K. Rowling revelou ter sofrido diversos abusos nas mãos do ex-marido, o português Jorge Arantes, com quem foi casada entre 1992 e 1993, e que ameaçou sumir com o manuscrito do primeiro livro da saga Harry Potter. Em seu podcast, The Witch Trials of J.K. Rowling, a autora descreveu o ex como violento e controlador e relembrou como precisou esconder páginas de sua obra para evitar que Arantes os queimasse. “Neste ponto do relacionamento, ele está revistando minha bolsa toda vez que chego em casa. Não tenho a chave da minha porta da frente porque ele tem que controlar a entrada. E eu acho que ele não é uma pessoa estúpida. Acho que ele sabia, ou suspeitava, que eu tentaria fugir de novo”, descreveu.

A britânica também falou sobre como ela vivia em “um horrível estado de tensão” em meio à vontade de deixá-lo, mesmo grávida de sua primeira filha, Jessica Arantes. “O manuscrito continuou crescendo. Eu continuaria a escrever. Na verdade, ele sabia o que aquele manuscrito significava para mim porque, a certa altura, ele pegou o manuscrito e o escondeu, tornando-o seu refém. Eu levava algumas páginas do manuscrito para o trabalho todos os dias – apenas algumas páginas para que ele não percebesse que faltava alguma coisa – e fotocopiava. E em um armário na sala dos professores, pouco a pouco, um manuscrito fotocopiado cresceu e cresceu e cresceu, porque eu suspeitava que, se não conseguisse sair com tudo, ele iria queimá-lo, levá-lo embora ou mantê-lo como refém”, disse a escritora.

“Aquele manuscrito ainda significava muito para mim. Essa foi a coisa que eu realmente priorizei para salvar. A única coisa que priorizei além disso, obviamente, foi minha filha, mas nesse ponto ela ainda está dentro de mim, então ela está o mais segura possível nessa situação”, confessou Rowling, em referência à primogênita. A autora conseguiu terminar o relacionamento e está casada com Neil Murray desde 2001.