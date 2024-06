O recado do Além de Maria Santa para Teca em ‘Renascer’

Morta no início da novela, Maria Santa (Duda Santos) vai fazer uma aparição especial em Renascer, com um recado reconfortante para Teca (Lívia Silva). No capítulo programado para ir ao ar nessa segunda-feira, 10, a garota vai cogitar fugir da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas será impedida por uma aparição de Santinha — que lhe dirá para não temer a verdade em relação ao seu bebê.

Grávida de Du (José Duboc), Teca contou a Inocêncio, com o apoio de Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro), que o filho que espera é de Venâncio (Rodrigo Simas), morto no meio da novela. O fazendeiro, porém, vai exigir um teste de DNA para comprovar a paternidade do filho, assustando todos os que sabem da mentira. Colocada contra a parede, Teca cogitará ir embora, e vai buscar conforto na antiga casa de Venâncio, onde acaba surpreendida pela imagem acolhedora de Maria Santa. “Eu vim porque tem uma coisa muito importante que você precisa saber. A verdade, Teca… você não tem que ter medo dela, nunca!”, dirá ela, convencendo a garota a ficar.

A relação de Teca com a família de José Inocêncio

Nos capítulos seguintes, o DNA comprovará que o filho de Teca não é de Venâncio, mas vai revelar, para a surpresa de todos, que a criança tem uma relação sanguínea inesperada com a família de Maria Santa. Ao ouvir o nome do pai de Teca, Rachid (Luís Carlos Arutin) ligará os pontos e explicará que a garota, que morava nas ruas do Rio de Janeiro, é neta de Marianinha — a irmã de Maria Santa que desapareceu grávida décadas antes e mencionada na primeira fase de Renascer — o que faz dela sobrinha-neta da amada de José Inocêncio, e prima dos filhos do produtor de cacau.

