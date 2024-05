Como a vilã de Sophie Charlotte roubou a cena em ‘Renascer’

Enquanto José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) vivem uma guerra cansativa e cíclica entre pai e filho em Renascer, Eliana, vilã interpretada por uma ótima Sophie Charlotte, tem roubado a cena da novela das 9 da Globo com facilidade. Dissimulada, venenosa e interesseira, a modelo não esconde suas ambições nem seus desejos quando está em cena. Casada com José Venâncio (Rodrigo Simas) até o herdeiro de Inocêncio morrer, Eliana se revoltou quando o marido se apaixonou por Buba (Gabriela Medeiros), por quem nutre um desprezo que escalará para o crime de transfobia nos próximos capítulos. A modelo descobrirá que a amante é uma mulher trans e fará questão de a humilhar por isso, com piadas depreciativas e comentários maldosos — típica atitude de uma vilã de novela.

Antes mesmo da morte de Venâncio, Eliana passou a se envolver com Damião (Xamã), que é casado com Ritinha (Mell Muzzillo), outra vítima do veneno da dondoca, que se acha superior à filha de Inácia (Edvana Carvalho). No capítulo exibido no último sábado, 18, após Ritinha visitar a rival para tirar satisfação, as duas personagens saíram no tapa no remake escrito por Bruno Luperi — da obra original de Benedito Ruy Barbosa. Apesar do confronto físico entre duas mulheres por causa exclusiva de um homem possa parecer um enredo retrógrado, para o público noveleiro é um deleite ver uma vilã tomando uns tabefes em horário nobre — por mais que discursos feministas preguem o contrário.

Enquanto Mariana (Theresa Fonseca) e sua postura de sonsa em um triângulo amoroso truncado com Inocêncio e João Pedro não sai do lugar, e Egídio (Vladimir Brichta) ainda não convence como coronel ardiloso, é Eliana quem tem brilhado em Renascer e levantado o interesse do público — muito graças, é claro, à química da personagem com Damião, o peão malvadão, nas cenas quentes que protagonizam.

A história da modelo ainda ganhará tons mais vilanescos se o autor seguir o roteiro da obra original. Na versão exibida em 1993, Eliana (Patricia Pillar) se juntava com Teodoro (Herson Capri) — personagem que teve seu nome mudado para Egídio –, se casava e herdava as terras do fazendeiro após sua morte, terminando a novela roubando de vez Damião (Jackson Antunes) de Ritinha (Isabel Fillardis). Sem redenção, apenas malícia, como uma verdadeira antagonista deve ser.

