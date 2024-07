O que prevê Galvão Bueno sobre seu futuro com a Globo

Galvão Bueno foi o entrevistado da noite desta segunda-feira, 1º, no Roda Viva, da TV Cultura, e esclareceu como anda a sua relação com a Globo. Afastado da narração desde 2022, ele tem contrato com a emissora até o final deste ano, e disse que, até o momento, não há conversas sobre renovação — mas tem uma série de projetos saindo do forno com a emissora. “Nós temos coisas a serem cumpridas esse ano”, contou ele, citando uma série de temática olímpica que vai ao ar no Esporte Espetacular nos dias 7, 14 e 21 deste mês. “Depois vem a olimpíada, no segundo semestre tem um reality, e aí vai ficar faltando mais uma série e um especial de fim de ano”, descreveu Galvão.

Batizada de Olha o Que Eu Narrei, a série transmitida no programa dominical vai relembrar momentos marcantes do esporte que ganharam vida com a voz marcante de Galvão Bueno. “Tem o do Giba, com o Giba neles; a Cris no futebol, a maior artilheira olímpica entre homens e mulheres; e o Cielo, o único ouro da natação”, detalhou ele, explicando também que o reality que vem pela frente no segundo semestre vai selecionar um novo narrador para a emissora. “Quem ganhar ganha um contrato com a Globo”, atestou ele.

O relacionamento de Galvão Bueno com a Globo

Nome mais marcante da cobertura esportiva da Globo, Galvão disse que o relacionamento com a emissora “é muito bom”. “Minha relação com a Globo sempre foi de muita fidelidade, felicidade, responsabilidade e confiança das duas partes. Acho que sou o único cara na história do Jornal Nacional que fazia meus comentários sem texto, sem passar por ninguém”, disse Galvão, destacando a confiança estabelecida ao longo dos anos.

Galvão Bueno nega boatos de aposentadoria

Com o afastamento das narrações em 2022, muito se especulou sobre uma aposentadoria iminente, mas isso não parece estar nos planos. “Aposentar jamais. É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Quando você pensa em parar de trabalhar, para de viver. Aposentado da narração é mais próximo da verdade. E nem é uma aposentadoria. Eu só deixei de fazer o que já fiz por 50 anos na televisão, desde a minha estreia em 1974“, explicou ele, dizendo que o narrador da Globo ficou no passado, mas que ele segue trabalhando.

