A revolta de Galvão Bueno com uso de sua voz por IA no TikTok

O narrador esportivo Galvão Bueno se revoltou com o uso de sua voz por inteligência artificial em um vídeo publicado no TikTok. Nesta terça-feira, 5, o jornalista publicou uma gravação em que critica a montagem que fala sobre a possível punição da Fifa (Federação Internacional de Futebol) sobre a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e os times brasileiros por interferência. “O assunto é sério, triste e muito perigoso, porque vemos que as pessoas sem caráter, sem nível, são capazes de fazer. Criaram um vídeo da briga antiga que existe entre gente antiga contra a CBF em um vídeo que usaram inteligência artificial para fazer uma montagem com a minha voz de coisas que eu nunca disse, nem nunca diria. Eu quero deixar muito claro que nego com todas as forças de que seja minha voz gravada, que eu tenha falado essas coisas”, avisou o ex-Globo.

O assunto hoje é sério!! Fizeram uma montagem da minha voz na briga política da CBF!! Eu nego ter feito qualquer vídeo!! pic.twitter.com/5Y4yaxrAAs — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 5, 2023

Apesar disso, a montagem utiliza de Galvão porque o veterano de 73 anos havia fechado uma parceria com o TikTok em 2022 para ceder o uso de sua forma de falar para a plataforma. Com isso, qualquer usuário da rede social pode selecionar a voz de Galvão Bueno para narrar qualquer tipo de conteúdo dentro do aplicativo. “Se você está animado para torcer para o Brasil no fim do ano, o TikTok é o seu lugar. A partir de agora, é possível utilizar a função de texto falado em português com a voz mais icônica do futebol brasileiro: Galvão Bueno. Graças à parceria com o narrador, será possível gravar vídeos inspirados no esporte popular e ter sua narração única ou até mesmo contar histórias do dia a dia como se fosse a final de um campeonato”, diz um comunicado da plataforma de 14 de novembro de 2022.

Na nota, o locutor também celebrava o contrato. “É uma parceria que já vem há muito tempo com o TikTok, sempre muito divertida, e muitas ainda virão por aí! Eu fico muito feliz com esse novo projeto, é uma honra ter a minha voz dentro do aplicativo para narrar situações divertidas, a alegria e o cotidiano do público. E uma coisa é certa! Eu ainda vou falar, e vou falar muito!”, dizia o apresentador que, obviamente, não tem controle sobre quais pessoas utilizam sua voz e para quais fins.

