O que diz SBT sobre suposta contratação de Regina Duarte para nova novela

Fora da TV desde 2017, Regina Duarte é desejada pelo SBT para interpretar a vilã da nova novela infantil da emissora que substituirá A infância de Romeu e Julieta — no ar no horário nobre. A veterana de 77 anos já teve reuniões com a produção da empresa, entretanto, procurado por VEJA, o canal de Silvio Santos se limita a dizer que “a artista é um grande nome e sempre esteve no radar da empresa, mas não há nenhuma negociação em andamento com a atriz”. Se fechar com a empresa, Regina dará vida a uma diretora escolar que atormenta a vida dos protagonistas e de crianças. Carla Diaz e Joaquim Lopes são os principais nomes para os papéis principais. A entrada de Regina no SBT seria um chamariz tanto para a artista, que se envolveu em polêmicas políticas nos últimos anos, quanto para a empresa da família Abravanel cativar um público cativo e nostálgico da atriz que teve mais de 50 anos de carreira na Globo.

O que aconteceu com Regina Duarte

Regina estreou como atriz na novela A Deusa Vencida (1965), de Ivani Ribeiro, na TV Excelsior. Em 1969, a paulista foi para a Globo para protagonizar Véu de Noiva, e trilhou uma carreira de papéis marcantes, entre eles a Viúva Porcina de Roque Santeiro (1985), e uma das Helenas de Manoel Carlos em três folhetins: História de Amor (1995), Por Amor (1997) e Páginas da Vida (2006). Em 2018, Regina apoiou o candidato Jair Bolsonaro (PL) nas eleições contra Fernando Haddad (PT) e, após Bolsonaro vencer o pleito, deixou a Globo após mais de 50 anos de casa — seu último trabalho na emissora da família Marinho fora na novela Tempo de Amar (2017) — para a assumir o cargo de Secretária de Cultura — o qual ocupou por apenas três meses.

Por onde anda Regina Duarte

Em novembro, Regina Duarte embarcou em uma nova empreitada profissional: nas artes plásticas. Ela inaugurou sua primeira exposição em São Paulo, chamada de A Natureza e Eu, a mostra contém uma vasta coleção de folhas secas que a atriz colecionara desde janeiro de 2023 e transformando-as em colagens de variados tipos. “O impulso de observar e colecionar folhas secas e caídas me aconteceu em janeiro. Manuseá-las foi paixão avassaladora (sem exagero, até porque tudo comigo tem sido assim). Tenho muito a aprender ainda, eu sei. Não sei é se vou conseguir me conter e passar mais de um dia sequer sem lidar com as mais de mil folhas que recheiam meus livros e prensas. O processo que me levou a esta Mostra me revelou que como ser humano vou também me transformar um dia em novas coisas”, explicava Regina em um post feito no Instagram.

