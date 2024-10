O plano de Viola para desmascarar Mavi em ‘Mania de Você’

A farsa de Mavi (Chay Suede) — ou ao menos parte dela — está prestes a ser desmascarada em Mania de Você. Isso porque, a informação de que o filho de Mércia (Adriana Esteves) é dono do resort Albacoa chegará aos ouvidos de Viola (Gabz) nos próximos capítulos, e a chefe de cozinha bolará um plano para confrontar o namorado.

Depois de revelar que Mavi é o ricaço por trás do empreendimento, Luma (Agatha Moreira) repassará a informação para Rudá (Nicolas Prattes), que não receberá bem a notícia. Mais tarde, ele encontrará Viola por acaso e, irritado com a situação, acusará a cozinheira de ser sócia de Mavi no negócio, deixando Viola confusa. Desconfiada, a chef de cozinha questionará Robson (Eriberto Leão) sobre o proprietário do local, e receberá como resposta apenas a informação de que o dono do complexo tem um apartamento na cobertura do hotel. Para descobrir a verdade, Viola esconderá o celular de Mavi, fazendo-o acreditar que ele esqueceu o aparelho no trabalho. Pouco depois, ela vigiará a cobertura com a ajuda de um binóculo, e verá o namorado vasculhar o local à procura do aparelho.

Convencida de que Mavi é realmente o dono do resort, Viola confrontará o namorado no hotel, e será levada por ele até a cobertura. Em uma tentativa de enganá-la novamente, Mavi dirá à namorada que recebeu uma herança de Molina, e oferecerá dinheiro a Luma para que ela confirme sua história. Luma, por outro lado, aceitará mentir para a ex-amiga, desde que, além do dinheiro, receba também o restaurante de Viola como pagamento.

