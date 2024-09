A manobra da Globo para alavancar o ibope de ‘Mania de Você’

A Globo decidiu acelerar os capítulos de Mania de Você para tentar alavancar o ibope da novela das 9, que se encontra com índices críticos de audiência após uma semana no ar. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o folhetim registrou uma média de 22 pontos na Grande São Paulo — resultado decepcionante para o horário nobre. Até a novela das 7, Família É Tudo, conseguiu números melhores na semana passada, dando mais audiência que a faixa das 21h. Com isso, a emissora optou por adiantar a morte do vilão Molina (Rodrigo Lombardi), na intenção de chamar atenção do público com o mistério do “quem matou?”.

Prevista para a terceira semana da novela, o assassinato do ricaço irá ao ar dois ou três dias antes, no começo da semana que vem. A edição da novela iniciou uma operação para enxugar algumas cenas para conseguir mostrar ao público a virada dos personagens o quanto antes. No primeiro capítulo de Mania de Você, a trama mostrou o nascimento das protagonistas Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que nasceram no mesmo dia, mas em circunstâncias bem opostas, depois contou com uma passagem de tempo de 20 anos para mostrar as jovens se conhecendo no começo da juventude.

Enquanto Viola foi adotada por um artista de circo e cresceu seguindo os passos do pai e morando em uma comunidade, Luma foi criada no luxo por Molina, marido de sua mãe, Cecília (Simone Spoladore), herdeira de uma grande fortuna que morreu em seu parto. A jovem acredita que o vilão é seu pai, mas na verdade ela é filha de Cecília com Alfredo (Fabio Assunção) — assassinado por Molina com ajuda de Mércia (Adriana Esteves).

Após o assassinato misterioso do personagem de Rodrigo Lombardi, a novela contará com uma nova passagem de dez anos, mostrando com as vidas de Viola e Luma trocaram de lugar, já que a herdeira perderá tudo ao se casar com Mavi (Chay Suede) e ter sua fortuna roubada por ele, e a jovem humilde se tornará uma chef renomada ao vencer um concurso de gastronomia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial