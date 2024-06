O motivo por trás da saída de Kevin Costner de ‘Yellowstone’

Protagonista de Yellowstone, uma das séries mais vistas dos Estados Unidos, Kevin Costner abandonou a produção em sua última temporada. Após meses de rumores sobre sua saída da história sobre o rancho Yellowstone, o intérprete do patriarca John Dutton fez o anúncio oficial na última quinta-feira, 20 de junho, e deu mais detalhes sobre seus motivos na noite desta segunda, 24, durante evento de lançamento de seu novo filme de faroeste, Horizon: An American Saga — dirigido pelo próprio. Para o astro de 69 anos, ele não precisava de drama em sua vida e queria focar em seu novo projeto.

“Foi uma decisão necessária dizer: ‘Ei, ok, não quero mais falar sobre isso. É hora de seguir em frente’. Eu dei cinco temporadas a essa coisa. Fiquei muito feliz em fazer isso. E eu não preciso de drama. Então, vamos acabar com esse drama, vamos acabar com as suposições. Os fãs têm sido bons demais comigo. E minha obrigação é continuar e continuar a fazer coisas que signifiquem algo para eles”, declarou Costner ao The Hollywood Reporter.

Na série criada por Taylor Sheridan, Yellowstone se tornou um dos grandes sucessos da TV americana nos últimos anos. Exibida pela plataforma Paramount+, a trama de faroeste moderno ganhou duas séries derivadas, 1883 e 1923 — estreladas por Tim McGraw e Harrison Ford, respectivamente. Na série, Costner interpretava John Dutton, dono do rancho Yellowstone que vive em disputa de terras com indígenas, outros proprietários de ranchos e até com seus próprios herdeiros ambiciosos. Ambientada bem antes da original, 1883 mostra James Dutton (Tim McGraw), o primeiro Dutton a chegar nas terras da família. Já 1923 se passa 40 anos depois dos acontecimentos de 1883, com Jacob Dutton (Harrison Ford), o tio-tataravô de John, completando o universo até agora.

Fora de Yellowstone, Kevin Costner trabalha na trilogia de filmes Horizon, épico de faroeste de grande orçamento e financiado independentemente. A primeira parte estreia em 26 de junho nos Estados Unidos, e o Capítulo 2 chega aos cinemas em 16 de agosto por lá. A terceira parte já está em produção, mas ainda precisa de verba para ser finalizada.

“Devo aos fãs o melhor filme que posso fazer. Se eu desistir do cinema e não quiser fazer mais, isso é problema meu. Mas se eu decidir fazer filmes, terei os fãs no meu ombro. E não para atendê-los, mas para levá-los em uma direção que talvez eles nem pensassem que algo poderia acontecer assim. Eu faço [filmes] para as pessoas. Não é mais meu filme, são os fãs que me apoiaram. É para eles”, explicou o ator e diretor.

