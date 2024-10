O motivo inusitado que fez Ana Paula Padrão deixar o MasterChef e a Band

Ana Paula Padrão vai deixar o MasterChef e a Band no final do ano, após dez anos comandando a atração culinária. Em um vídeo longo publicado no Instagram, a jornalista e apresentadora revelou, ainda sem muitos detalhes, o motivo que fez com que ela deixasse a emissora — segundo a Band, em comum acordo — após a longa parceria. E não é nada ligado ao entretenimento. “Eu deixo agora esse programa maravilhoso com o coração apertado pra dar atenção a um outro lado meu, o de empresária, agora na área de educação”, contou ela, dizendo que traz mais detalhes sobre o novo projeto em breve.

Embora ainda não tenha revelado muito sobre o futuro, Ana Paula assumiu em maio deste ano o cargo de diretora de marca da Conquer, uma instituição voltada para a educação executiva que oferece pós-graduação nas áreas de gestão, liderança e inovação — projeto que parece ter tido peso na escolha de deixar a Band.

Em seu vídeo de despedida à “família MasterChef”, Ana Pala disse que gosta muito de mudanças e novas aventuras, citando a saída de Brasília para perseguir a carreira jornalística e, anos depois, a mudança para o entretenimento com o reality culinário. “Eu sou essa pessoa que muda muito. Eu gosto de projetos”, disse ela antes de relembrar a chegada ao programa. “Eu jamais poderia imaginar o tamanho que isso teria no futuro”, continuou, agradecendo, em seguida, toda a equipe de produção, direção e chefs que passaram pelo programa com ela ao longo dos anos,

A apresentadora ainda aproveitou para se declarar ao programa. “MasterChef, eu te amo. Siga o seu caminho de brilho e a marca forte que eu tive o prazer de ajudar a construir”, disse ela, que despedirá da atração da Band no MasterChef Confeitaria, que vai ao ar entre 19 de novembro e 19 de dezembro.

