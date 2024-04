O inesperado beijo lésbico na reta final de ‘Elas por Elas’

Embaladas pelo som de Sangue Latino, do grupo Secos e Molhados, Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles) se beijaram em Elas por Elas, novela das 6 da Globo que está em sua reta final. Amigas na adolescência que se reencontraram após mais de vinte anos, as personagens assumiram a paixão que sentem uma pela outra. Problemática, Natália passou a trama inteira procurando o assassino de seu irmão, Bruno (Luan Argollo), mas recentemente havia confessado que sempre fora apaixonada pela amiga. A cientista, porém, renegava os sentimentos, argumentando que não via a fotógrafa dessa forma romântica. Entretanto, com o tempo, a personagem de Karine Teles se entregou. No capítulo exibido nesta quinta-feira, 4, Carol convidou Natália para se mudar com ela para o Canadá e se declarou. As duas, então, se beijaram.

“Eu pensei muito nessa noite, enquanto você dormia, e eu fiquei fazendo planos. Eu quero que você venha comigo. Conversei muito com a minha mãe e eu entendi porque eu nunca consegui me entregar de verdade a um relacionamento. Sabe o que eu percebi? Natália, a única vez que eu abandonei o meu trabalho foi por causa de você. Você é tão importante para mim, que eu abri mão da única coisa que era razão da minha existência esse tempo todo. Eu quero ficar com você, quero construir uma vida com você. Porque essa noite, sentada ali muito desconfortavelmente, eu entendi que eu também te amo, Natália”, confessou Carol.

O romance das duas personagens é uma novidade da adaptação feita por Alessandro Marson e Thereza Falcão da versão originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes. Na novela exibida em 1982, Carol se chamava Marlene (Mila Moreira) e terminava a história com Juca (Carlos Gregório), enquanto Natália (Joana Fomm) tinha seu final feliz com seu psiquiatra, Décio (Marco Nanini).

