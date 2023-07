O espanto de ator de ‘Terra e Paixão’ ao saber da morte de seu personagem

Johnny Massaro participou do Encontro nesta terça-feira, 4, e explicou que descobriu por acaso que Daniel, seu personagem em Terra e Paixão, morreria na trama. “No primeiro encontro eu cheguei um pouco atrasado porque estava fazendo um outro trabalho. E aí o Charles Fricks, que a gente vai descobrir que é meu pai, que faz o Ademir, falou ‘ah, que pena que você morre’, e eu fiquei ‘o que? eu morro? como assim?”, revelou ele, que ainda não tinha lido o desfecho do personagem quando recebeu o spoiler do companheiro de elenco.

Depois do baque, Massaro enfrentou uma espécie de luto por Daniel. “Teve aquela primeira fase de negação. Eu fiquei [falando] ‘Eu não morro, Walcyr. Você não vai me matar, eu vou ficar. Mas enfim'”, relembra ele, que agora evoluiu no processo. “Eu tô na fase da aceitação do luto. A fase tipo ‘beleza, acontece.'”

Antes prevista para o centésimo capítulo, a morte de Daniel irá ao ar nesta semana, quando o folhetim ainda passa pelos 50 episódios, e é vista como a tábua de salvação da trama rural. No ar desde 8 de maio, a trama ainda apresenta um ibope morno para o horário nobre da Globo: apenas 25 pontos. Com isso, o autor, Walcyr Carrasco antecipou a virada da novela das 9 na tentativa de alavancar a audiência.

