Netflix revela qual país lidera a audiência em 2024 — e não são os EUA

Em uma apresentação de negócios em Londres nesta terça-feira, 17 de setembro, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, citou algumas das séries mais vistas na plataforma em 2024 por clientes de todo o mundo — e o resultado apresenta uma constante inusitada. Graças a episódios de Bridgerton, A Grande Ilusão, Magnatas do Crime e Bebê Rena, o ano tem sido dominado pelo entretenimento de origem britânica. Juntas, as quatro séries foram vistas por 360 milhões de vezes segundo os dados da plataforma. Ainda nesta semana, mais números e análises da audiência do streaming serão divulgados pela diretoria.

De acordo com um levantamento do portal americano Deadline, o fenômeno é resultado das greves que afligiram roteiristas e atores de Hollywood em 2023, fazendo com que espectadores de todo o mundo voltassem a atenção para expoentes de outros países. Entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro deste, a audiência de produções do Reino Unido aumentou em 40%. Em seu discurso, Sarandos atribuiu o êxito também aos bancos do país e suas regulações e estímulos voltados ao entretenimento. O figurão espera que, no futuro, a plataforma possa captar 25% de todo o público britânico — atualmente, sua base é de apenas 10%, atrás da rede BBC.

Os números também são prova do tamanho do sucesso da minissérie Bebê Rena, série criada e estrelada por Richard Gadd que estreou sem alarde na plataforma e faturou seis troféus no Emmy 2024. Em seu primeiro mês, a produção acumulou 60 milhões de visualizações. Já Bridgerton, um dos maiores sucessos do streaming baseada na série de livros de Julia Quinn, ajudou a Netflix a bater recordes nos Estados Unidos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial