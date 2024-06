Netflix revela fórmula secreta para dominar mercado de streaming 

A Netflix revelou os fatores que a levam ao patamar de uma das maiores empresas do mercado de streaming durante o Rio2C, evento voltado para o mercado audiovisual que acontece no Rio de Janeiro desde terça-feira, 4, — e vai até o próximo domingo, 9. Em um dos painéis mais procurados do primeiro dia — com filas imensas ao redor do auditório Screening Room da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca –, Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix Brasil, deu detalhes e mostrou dados surpreendentes da plataforma. Atualmente, a Netflix conta com 270 milhões de assinantes, mas, em um cálculo conservador da empresa, mais de 540 milhões de pessoas são impactadas pelo conteúdo da plataforma. Segundo a executiva, a fórmula por trás da retenção desse público de pouco mais de meio bilhão de usuários é sua variedade de conteúdo, que vai de realities como Casamento às Cegas Brasil a séries criminais como DNA do Crime e Bom Dia, Verônica, passando por produções fenomenais, a exemplo de Round 6 e Bebê Rena, além da vertente popular de true crime e até conteúdos sci-fi. “O entretenimento para cada pessoa é diferente, depende do dia e até o humor dela. Por isso temos de tudo”, disse Elizabetta.

“Nosso público é muito exigente, então a gente precisa fazer com que eles amem, para que assistam até o fim. Essa é a nossa definição de qualidade, baseada em audiência. Nosso time criativo é formado por três verticais: filmes, séries e ficção e conteúdo de não-ficção. Nesse time, a gente toma todas as decisões de programação, baseados em dados que nos ajudem a entender o nosso público”, completou a VP de Conteúdo.

No painel também estavam Jana Borges, diretora sênior de marketing, e Julio Neves, diretor de Descoberta e Promoção de Produtos, ambos da Netflix brasileira, que também passaram informações de como a forma que a Netflix trabalha retém o usuário além das maratonas. Neves é responsável pela tela inicial da plataforma, que funciona através de algoritmos personalizados para cada usuário, a fim de mostrar produções que casem com o gosto de cada perfil. “Um dos nossos maiores objetivos é ajudar as pessoas a encontrar o título certo, na hora certa”, explicou.

Já a diretora de marketing elencou campanhas de impacto que diferenciam a empresa das concorrentes de certa forma, a começar pelo investimento: são 2,2 bilhões de dólares (aproximadamente 11,6 milhões de reais na conversão atual) gastos anualmente em publicidade. Nas redes sociais, são 115 milhões de seguidores só no Brasil, com 6 bilhões de impressões em trailers e teasers. “O nosso papel é fazer com que nosso conteúdo faça parte da cultura”, defendeu Jana Borges.

Em resumo, a fórmula por trás do sucesso da Netflix é a oferta de conteúdo massiva e variada, além do cuidado com algoritmos e as campanhas criativas que geram intenso engajamento na internet. A concorrência é grande, mas ainda está em desvantagem.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial