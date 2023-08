Netflix anuncia documentário sobre Isabella Nardoni; veja quando estreia

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 1, um documentário sobre o caso de Isabella Nardoni, menina de 5 anos assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá, ao ser lançada do sexto andar do prédio em que moravam em março de 2008. Batizado de Isabella: o Caso Nardoni, a produção chega à plataforma no dia 17 de agosto, com depoimentos inéditos da mãe, Ana Carolina Oliveira, e dos avós maternos da menina. Ana aparece chorando no trailer divulgado. Na época, o caso chocou o Brasil pelos requintes de crueldade do crime, e a investigação foi amplamente divulgada e acompanhada pela população. O processo levou à condenação de Alexandre e Ana Carolina, que estavam com a menina na noite da morte.

Confira o trailer:

