Morre o ator Paulo Hesse, aos 81 anos, astro de ‘O Cravo e a Rosa’

O ator Paulo Hesse, astro de novelas como Selva de Pedra (1986) e O Cravo e a Rosa (2000), morreu nesta terça-feira, 14, aos 81 anos. A informação foi compartilhada por amigos nas redes sociais, e a causa da morte não foi divulgada. “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, escreveu a atriz Bárbara Bruno em uma publicação no Instagram.

Nascido na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo, Paulo César Boeta começou a carreira no teatro, em 1966, e pouco depois partiu para as telas. Na televisão, estreou na novela Venha Ver o Sol na Estrada (1973), da Record, e atuou em diversas emissoras, passando também pela TV Tupi, Bandeirantes, Cultura, SBT, Manchete e Globo. Entre as novelas de destaque, além de Selva de Pedra e O Cravo e a Rosa, inclui-se também Paraíso Tropical, que será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Éramos Seis (1994), Cinderela 77 (1977) e Rabo de Saia (1984). Sua última aparição foi em Água na Boca (2008), na Bandeirantes, onde interpretou Abílio.

Formado na Escola de Arte Dramática, Paulo atuou como ator e diretor em diversas peças de teatro ao longo da carreira. Ele também fez aparições importantes no cinema, como no filme O Homem do Pau-Brasil, de Joaquim Pedro de Andrade, em que deu vida ao escritor e poeta modernista Mario de Andrade.