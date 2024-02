Morre Carl Weathers, astro de ‘Rocky’ e ‘The Mandalorian’, aos 76 anos

Morreu o ator americano Carl Weathers, famoso por interpretar personagens marcantes, como Apollo Creed, nos primeiros quatro filmes da franquia Rocky — estrelada por Sylvester Stallone –, e Greef Karga, na série The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal no Disney+. Weathers tinha 76 anos, deixou a mulher, Mary Ann, e dois filhos. A morte foi confirmada por seu empresário, Matt Luber, à Variety. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Carl Weathers nasceu em Nova Orleans, Lousiana, e se tornou atleta na juventude, demonstrando talento em futebol americano, atletismo, boxe, ginástica e luta livre. Ele chegou a jogar na posição de defensor de futebol americano pela San Diego State University, onde também estudou teatro. Depois, atuou como linebacker no time Oakland Raiders e chegou a disputar duas temporadas da NFL (National Football League).

O americano se aposentou do futebol em 1974 para seguir a carreira artística. Depois de vários papéis de figurantes e personagens secundários em filmes independentes e sitcoms, Carl ganhou notoriedade ao interpretar Apollo Creed em quatro filmes da franquia sobre o lutador Rocky (Sylvester Stallone), em 1976, 1979, 1982 e 1985. Ele também estrelou Predador (1987) e Um Maluco no Golfe (1996).

Na TV, o astro brilhou na comédia Arrested Development, no drama de tribunal Chicago Justice e na série The Mandalorian, do Disney+, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor ator convidado em série de drama.

