‘Killing Eve’ chega de fininho na Netflix: veja 3 motivos para ver a série

Criada por Phoebe Waller-Bridge — a mesma mente brilhante por trás Fleabag, a série Killing Eve entrou sem alarde no catálogo da Netflix recentemente. O suspense é centrado em Eve (Sandra Oh), uma agente da inteligência britânica que escapa aos estereótipos do ofício na ficção: ela não possui dotes físicos sobrenaturais, nem é habilidosa no uso de armas. Seu trabalho, imerso em burocracia, é tedioso até que ela descobre a conexão entre uma série de assassinatos e aponta uma suspeita instigante: Villanelle (Jodie Comer), uma psicopata sedutora, com apetite por roupas de grife, que comete homicídios extravagantes, patrocinada por uma misteriosa organização chamada Os Doze. Ao cruzarem seus caminhos, ambas passam a nutrir uma obsessão mútua pela outra.

Confira três motivos para maratonar as quatro temporadas disponíveis:

Atuações de ponta

Sandra Oh e Jodie Comer são irresistíveis com suas personagens. Ao longo das temporadas, a vilã Villanelle cresce de forma espetacular, com charme e humor de uma personagem carismática e magnética. Enquanto Eve proporcionou à sua intérprete uma indicação histórica ao Emmy como a primeira atriz asiática a concorrer ao prêmio — infelizmente, a ex-estrela de Grey’s Anatomy perdeu para Claire Foy, de The Crown.

Violência disfarçada

A série tem várias mortes assombrosas, mas não pesa a mão nas cenas, sempre tratando com bom humor e centralizada na dinâmica relação construída entre as duas protagonistas. Até mesmo nas sequências que Villanelle encontra suas vítimas, há sempre uma ironia ou uma sacada que distraem o público do horror da morte em si.

Ritmo

Com episódios com pouco mais de 40 minutos cada, a produção tem um ritmo eletrizante e com ótimos ganchos ao final dos capítulos. Para quem é viciado em maratonas, a série ainda tem como trunfo a ausência de barrigas tediosas no roteiro, sem inventar enredos desnecessários.

