Inusitado reality show americano quer encontrar escritores best-sellers

Após programas como American Idol e The X Factor transformarem pessoas amadoras em estrelas da música, como a cantora Kelly Clarkson e a boyband One Direction, um reality show americano agora busca encontrar o próximo autor do livro mais vendido dos Estados Unidos. O America’s Next Great Author será uma competição entre aspirantes a escritores, que terão que enfrentar desafios literários na disputa pela chance de publicar um romance. A atração será apresentada pelo escritor best-seller Kwame Alexander, autor de Swing e vencedor do prêmio literário Newbery Medal, dedicado a obras voltadas para o público infantil.

O projeto está na fase de inscrições dos participantes para a gravação do piloto, segundo o The Guardian, mas ainda não se sabe em qual plataforma o reality será transmitido. Na fase das seletivas ao redor dos Estados Unidos, os interessados terão que criar um pitchbook, que é uma apresentação sumária rápida com o objetivo de despertar o interesse da outra parte, em um minuto. Os vencedores desta fase serão reduzidos a seis finalistas, que competirão pelo título de America’s Next Great Author com a a missão de terminar um livro em um acampamento de treinamento durante um mês.

O programa é idealizado por Arielle Eckstut e David Henry Sterry, que atuarão como mentores e que lançarão desafios de storytelling. Jason Reynolds, Andie Goff e Marga Gomez serão jurados da competição. A temporada inicial focará em romances adultos e juvenis, mas há a intenção de que as próximas explorem outros gêneros, como terror e fantasia. O piloto será gravado em São Francisco nos próximos meses. O escritor que vencer o episódio piloto ganhará 2.500 dólares e um papel maior em um segundo episódio. De acordo com o Publishers Weekly, Eckstut espera que prêmios em dinheiro e oportunidades de publicação estejam disponíveis quando o programa for escolhido por uma emissora.