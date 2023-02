‘Hogwarts Legacy’ dribla polêmicas de J.K. Rowling e lucra no lançamento

O jogo Hogwarts Legacy conseguiu passar ileso pelas polêmicas de J.K. Rowling, criadora do universo de Harry Potter, e obteve um lançamento muito lucrativo. A Warner divulgou nesta quinta-feira, 23, que o game de RPG (role-playing game) foi a maior estreia da Warner Bros. Games da história, com 12 milhões de cópias vendidas mundialmente e 850 milhões de dólares arrecadados em apenas duas semanas, superando todos os lançamentos anteriores da empresa. Apesar do “cancelamento” digital de Rowling sob acusação de transfobia nas redes sociais, Hogwarts Legacy conta com uma personagem trans e seus desenvolvedores esclareceram desde o início de que a escritora não teve participação no desenvolvimento do jogo. Obviamente, a britânica lucra uma porcentagem das vendas por ser detentora dos direitos autorais de qualquer forma.

Atualmente, o game está disponível para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X|S e computador. Segundo a Warner ainda, o jogo quebrou recordes de streaming ao se tornar o jogo single-player mais visualizado de todos os tempos na Twitch, com 1.28 milhão de espectadores simultâneos no lançamento, além de ter um engajamento alto, com cerca de 280 milhões de horas jogadas até agora.

Hogwarts Legacy foi desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. Games sob o selo Portkey Game. Uma versão para PlayStation 4 e Xbox One será lançada em 4 de abril, e outra, para Nintendo Switch, em 25 de julho.