Entre gays e ateus, papa Francisco recebe jovens para papo espinhoso

Em um galpão descolado em Roma, dez jovens de 20 e poucos anos aguardam uma visita ilustre: ninguém menos do que o papa Francisco segue ao encontro deles. Enquanto o pontífice de 86 anos deixa a opulência do Vaticano cercado por seguranças, o grupo de nacionalidades e religiões variadas é tomado por uma inquietação em comum: será que eles poderão tirar uma selfie com Francisco? O desejo frugal, mas típico da geração Z, é um sintoma do que está por vir. A reunião que conduz o documentário Amém: Perguntando ao Papa (Espanha, 2023), lançado pela plataforma Star+, terá momentos descontraídos saborosos, mas não deixará de passar por temas espinhosos — afinal, trata-se de uma juventude que não se acanha em falar o que pensa, seja no Twitter ou diante do líder da Igreja Católica.

Quem sou eu para julgar?

“O senhor sabe o que é uma pessoa não binária?”, “Tem um celular?”, “Conhece o Tinder?” são algumas das questões levantadas na roda que provocam expressões impagáveis no rosto do pontífice. Em momentos mais emotivos, o papo toma rumos confessionais, como no relato de um rapaz abusado aos 11 anos por um sacerdote da Opus Dei — e que pede a ajuda direta de Francisco em sua busca por justiça. Ainda esquentam a conversa uma espanhola católica tradicional debatendo sobre aborto com uma argentina também católica, mas feminista; uma ex-freira peruana que se assumiu lésbica; e até um rapaz muçulmano da Nigéria que expõe as dificuldades de ser um imigrante africano na Europa.

Pai Nosso

Simpático e surpreendentemente antenado para um papa octogenário, Francisco ouve todos com paciência, em um exercício que atesta seu desejo de diminuir o largo abismo que só vem crescendo entre a fé católica e os jovens de hoje. “Francisco quer deixar a Igreja mais empática, mais humana e mais próxima da realidade que acontece fora dos templos”, disse a VEJA o jornalista espanhol e codiretor do documentário Jordi Évole.

Continua após a publicidade

O nome de Deus é misericórdia

A semente do filme surgiu em 2019, após uma entrevista do papa a Évole para o canal de TV espanhol laSexta. A conversa repercutiu pelo mundo ao trazer assuntos delicados à mesa, como aborto, direitos LGBTQIA+, abusos dentro da Igreja e a crise migratória na Europa. “Continuamos em contato com o papa e, no ano passado, lhe apresentamos a ideia do filme. Ele topou de cara”, conta Évole.

Segundo Marius Sánchez, também diretor do documentário, Francisco só fez uma exigência em relação aos jovens que seriam escolhidos: que falassem espanhol — língua materna do papa argentino. “Para nossa surpresa, ele não fez nenhuma objeção nem barrou qualquer assunto. Quando viu o filme, disse que gostou muito”, afirmou Sánchez a VEJA. O resultado, de fato, intriga e prende o público. Se Francisco já deixou claro seu trato acolhedor com a comunidade gay, a posição frontalmente contra o aborto se mantém intacta, por exemplo. “Por mais aberto que ele seja, não podemos esquecer que se trata de um padre católico”, ressalta Évole. O papa é pop, mas nem tanto.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar?

Pai Nosso Pai Nosso

O nome de Deus é misericórdia O nome de Deus é misericórdia

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.