Entenda o final de ‘O Casal Perfeito’, minissérie em alta na Netflix

[Atenção: este texto contém spoilers da minissérie O Casal Perfeito, da Netflix]

Minissérie que ocupa o 1º lugar do top 10 de produções da Netflix no Brasil, O Casal Perfeito é um suspense estrelado por Nicole Kidman e Liev Schreiber, sobre uma família riquíssima de Nantucket, em Massachusetts, que esconde muito segredos por trás da fachada de perfeição. Apesar do roteiro se apoiar em clichês e ter algumas atuações caricatas, a trama que gira em torno da morte misteriosa de Merritt Monaco (Meghann Fahy) proporciona um entretenimento descompromissado em ser uma história policial de alta qualidade, ironiza os exageros dos ricos e ainda é rápida — tem apenas seis capítulos, com cerca de 50 minutos cada. Para quem não entendeu o final da série ou não deseja maratoná-la, mas quer saber o que acontece no desfecho, VEJA explica quem matou Merritt na produção dirigida por Susanne Bier.

Baseada no livro de mesmo nome de Elin Hilderbrand, a história acompanha a poderosa família Winbury, que personifica a expressão old money: são podres de ricos desde sempre e estão acostumados a desfrutar de heranças infindáveis — e da influência que o dinheiro traz consigo. Escritora de uma série de livros best-seller, Greer (Nicole Kidman) ostenta um casamento de sucesso de 29 anos com Tag (Liev Schreiber), com quem tem três filhos: Benji (Billy Howle), Thomas (Jack Reynor) — casado com Abby (Dakota Fanning), que está grávida — e Will (Sam Nivola). Na mansão à beira da praia em Nantucket, a família pretende casar Benji com a humilde Amelia Sacks (Eve Hewson), uma zoologista que tenta fingir costume em meio a tanto luxo. Para a cerimônia, a noiva leva os pais, Karen (Dendrie Taylor) — que está morrendo de um câncer — e Bruce (Michael McGrady), além da madrinha e melhor amiga lindíssima, Merritt (Meghann Fahy, ótima como na segunda temporada de The White Lotus).

Quando Merritt aparece morta boiando à beira do mar na propriedade do clã Winbury, os policiais começam a cavar a vida da família a fim de respostas. Não demoram a descobrir que a jovem era amante de Tag, estava esperando um filho dele e morreu após ingerir drogas e ser afogada.

Quem matou Merritt em O Casal Perfeito

Após várias enrolações sobre quem seria o verdadeiro culpado pela morte da madrinha do casamento que nem chegou a acontecer, com uma lista de suspeitos que passava por todos os membros da família Winbury, principalmente Tag e Greer, o assassino de Meritt é revelado: Abby (Dakota Fanning). A nora de Greer decidiu matar Merritt após descobrir que ela estava grávida. A fortuna da família estava em um fundo fiduciário, o que significava que os três filhos, Benji, Thomas e Will, só poderiam receber suas heranças de 2,5 milhões de dólares cada, quando o caçula completasse 18 anos, o que aconteceria dali um mês. Porém, se o filho de Merritt com Tag nascesse, a espera duraria mais 18 anos, e Abby não queria postergar o acesso do marido — e o próprio — aos milhões.

O último capítulo da série revelou que no relatório da autópsia de Merritt constava que ela tinha pentobarbital, um forte analgésico, em seu estômago, além de um sebo em seu cabelo. A grávida macerou um comprimido aleatório da gaveta de drogas do marido, Thomas, que havia roubado um dos três comprimidos de pentobarbital de Karen, que os tinha em sua bolsinha de remédios para caso quisesse tirar a própria vida antes que o câncer piorasse muito. “Um não teria a matado, mas a teria deixado inconsciente”, explicou a mãe da noiva.

Abby passava o tal sebo em sua barriga para não ter estrias da gravidez, e a substância ficou no cabelo da vítima enquanto ela era afogada. “Tem um sebo de Madura que é banido pelo governo, mas uma amiga consegue para mim com a sogra asiática que é uma magnata dos cosméticos. Preparo no liquidificador, não tem parabenos nem glúten”, explica a jovem no terceiro episódio. “A sogra de uma amiga minha é uma magnata dos cosméticos coreana. A pele dela é incrível, porque lá você pode usar prepúcio de bebê e placenta de vaca”, completa a personagem no sexto. Com isso, Abby termina presa.

