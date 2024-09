Nicole Kidman vive outra ricaça implacável no suspense ‘O Casal Perfeito’

O Casal Perfeito (disponível na Netflix)

A família Winbury personifica a expressão old money: podres de ricos desde sempre, eles estão acostumados a desfrutar de heranças infindáveis — e da influência que o dinheiro traz consigo. Quando um corpo aparece à beira do mar na propriedade do clã, horas antes do casamento de um dos rebentos, a matriarca Greer, vivida por Nicole Kidman, tenta manter o controle e as aparências de uma família que não se deixa abalar — atitude que torna ainda mais sinistra a investigação policial, que quer saber se o caso foi um acidente, um suicídio ou um assassinato. Baseado no livro de mesmo nome de Elin Hilderbrand, a minissérie flerta, com uma dose extra de ironia, com sucessos como Big Little Lies e The White Lotus, tramas que desafiam limites de até onde o dinheiro pode ir sem ser responsabilizado pelas vítimas que deixa no caminho.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial