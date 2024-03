De Sherlock a Ruptura, as 5 temporadas mais aguardadas (e empacadas) da TV

O pesadelo de quem assiste séries é chegar ao final dela sem um desfecho adequado – e sem previsão de quando esse fim vai acontecer. A seguir, confira alguns títulos populares inacabados e o que se sabe sobre possíveis novas temporadas.

Sherlock

A versão do século XXI do famoso detetive foi sucesso de audiência e crítica desde sua estreia em 2010. Com Benedict Cumberbatch e Martin Freeman como Sherlock e Watson, a produção teve quatro temporadas até agora, sendo a última exibida em 2017. Apesar de não ter uma data para isso, Steven Moffat, um dos criadores do programa, disse no fim do ano passado que escreveria a quinta temporada de um dia para o outro se os dois atores protagonistas concordarem em voltar aos papéis. Nem Cumberbatch, nem Freeman negaram um possível retorno, mas suas agendas andam repletas de projetos. A porta, então, fica aberta para uma futura leva de episódios — mas sabe-se lá quando.

Ruptura

A série de ficção científica da Apple TV+ chegou de mansinho em 2022 e cativou os espectadores, que ficaram impressionados com a trama na qual o cérebro humano pode ser dividido em duas partes, uma para o trabalho e outra para a vida pessoal – divisão que causa diversos dilemas éticos para suas cobaias. A primeira temporada chegou ao fim com um gancho enorme e misterioso para a próxima fase, mas as greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood somadas a rumores de desavenças entre os produtores deixou Ruptura no limbo. Em janeiro, ainda bem, o grupo voltou ao set e, apesar de ainda não ter uma data definida para estrear, a segunda temporada está no forno.

Sandman

Baseada na obra de Neil Gaiman, a série da Netflix era uma das mais aguardadas entre os fãs da HQ, a qual conta a história de Morpheus na busca por recuperar o controle do reino de Sonhar. Em 2022, o programa de fantasia foi muito bem em audiência, mas sua segunda temporada acabou demorando mais do que o previsto para ser lançada. Sandman estava em fase de produção quando estouraram as greves dos roteiristas e atores de Hollywood, no ano passado. As gravações foram retomadas no fim do ano, e encerradas em novembro. A Netflix ainda não divulgou a data de lançamento, mas os fãs podem ficar tranquilos que, em breve, a jornada mágica vai retomar seu caminho.

Continua após a publicidade

The Handmaid’s Tale

A distopia baseada no livro O Conto da Aia foi lançada em 2017 e já conta com cinco temporadas. A sexta e última fase seria rodada no ano passado, mas a produção acabou afetada também pelas greves em Hollywood. A promessa é que o elenco voltará ao set ainda este ano para que a sexta temporada seja lançada em 2025.

A Diplomata

A série que mistura drama político, suspense e comédia, estrelada por Keri Russell, foi uma das boas sacadas da Netflix do ano passado. Porém, a primeira temporada se encerrou com um gancho assustador – deixando o público roendo as unhas por um desfecho. A plataforma de streaming garantiu que a segunda fase será lançada ainda em 2024, mas não cravou uma data para esse retorno.