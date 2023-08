De Preta Gil a Eliana na Globo: 3 cenas impactantes do ‘Criança Esperança’

O Criança Esperança da Globo, exibido na noite de segunda-feira, 7, ficou marcado por apresentações tocantes e cenas impactantes. Dos quase 90 minutos do show, três momentos se destacaram mais: a reunião de Angélica, Eliana e Xuxa; a homenagem de Preta Gil a Gal Costa; e o discurso potente de Taís Araujo e Clara Moneke sobre representatividade negra. Confira:

Trio de loiras

Apresentadoras infantis no passado, Angélica, Xuxa e Eliana disputaram a atenção de crianças por anos e, por mais que tentassem pintá-las como rivais por causa disso, as três se mantiveram amigas. Com grande apelo nostálgico, o trio entonou seus hits musicais individuais. Na escadaria, Angélica cantou Vou de Táxi, com direito a dançarinos trajados de uniformes de motoristas. Eliana fez uma breve reprodução de Dedinhos, emendando com um discurso poderoso sobre sororidade: “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, pela irmandade, com sororidade — palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito e admiração”. Para completar, Xuxa cantou Lua de Cristal, reunida com as duas amigas em cima de um trio elétrico.

SORORIDADE, RESPEITO, AMIZADE ✨

TODAS JUNTAS POR UM BEM MAIOR! #CriançaEsperança pic.twitter.com/xKvdhiFe3Q — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Continua após a publicidade

Homenagem a Gal Costa

Afilhada de Gal Costa, Preta Gil homenageou a cantora — morta em novembro do ano passado — com a canção Força Estranha, composição de Caetano Veloso eternizada na voz de Gal. No meio da apresentação, Ivete Sangalo, uma das melhores amigas de Preta, também cantou a música como forma de homenagear a carioca, que passa por um tratamento de câncer colorretal. Emocionada, a filha de Gilberto Gil foi às lágrimas no palco.

VIVA GAL COSTA! ❤️ Que momento emocionante. E ainda tem muito mais essa noite! #CriançaEsperança pic.twitter.com/cPHXzikQ4D — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Taís Araujo e Clara Moneke

Prata da Globo, Taís Araujo fez um discurso sobre a importância do programa social da Globo ao lado de Clara Moneke, atriz revelação de Vai na Fé: “O Brasil tem a maior população negra fora da África, e nós somos fundamentais para construção do nosso país”. “Porque saber de onde viemos dá mais conhecimento para buscar um futuro melhor. Porque quanto mais eu sei sobre mim, mais forte eu sou. É sobre ancestralidade, pertencimento e autoestima”, completou a jovem de ascendência nigeriana, que foi ovacionada ao falar.

Simplesmente Taís Araujo e Clara Moneke juntas! E Clara sendo ovacionada pelo público quando começa a falar :') #CriancaEsperanca pic.twitter.com/7pBKRkluCr — bru secco (@worldsecco) August 8, 2023

Continua após a publicidade

Siga