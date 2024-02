De ‘Avatar’ a ‘Bom Dia, Verônica’: as estreias do streaming em fevereiro

Séries que chegam aos serviços de streaming Apple TV+, Netflix e Amazon Prime Video em fevereiro contam com romance, suspense e fantasia no mês do Carnaval — ótimas opções para quem desejar escapar da folia e ficar em casa.

Sr. e Sra. Smith (Prime Video) – 02/02

Após o blockbuster estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt nos cinemas em 2005, Donald Glover e Maya Erskine interpretam os agentes secretos que dão nome ao título em uma série de oito capítulos sobre espionagem e as complicações de um casamento.

Um Dia (Netflix) – 08/02

Baseada no best-seller mundial homônimo de David Nicholls que virou filme estrelado por Anne Hathway e Jim Sturgess em 2011, a nova minissérie acompanha a história de amor dos melhores amigos Emma (Ambika Mod) e Dex (Leo Woodall), em encontros e desencontros ao longo de vinte anos.

Continua após a publicidade

Bom Dia, Verônica (Netflix) – 14/02

Depois de duas temporadas, a saga de Verônica Torres (Tainá Müller) chega ao fim em três episódios. Após matar o serial killer Brandão (Eduardo Moscovis) e prender o líder de uma seita que abusava de mulheres Mathias (Reynaldo Gianecchini), a escrivã vai à caça de Doúm, o líder de uma organização criminosa poderosa. Para a missão, a protagonista espera contar com a ajuda de Jerônimo (Rodrigo Santoro), um criador de cavalos misterioso.

The New Look (Apple TV+) – 14/02

A série revisita o passado de Christian Dior e Coco Chanel durante a Segunda Guerra Mundial, quando os dois estilistas foram responsáveis por revolucionar a moda, enquanto o nazismo perseguia judeus na Europa. Com Emmy Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close.

Continua após a publicidade

Avatar: O Último Mestre do Ar (Netflix) – 22/02

Aguardado remake de uma série animada da Nickelodeon — após um filme tenebroso lançado em 2010 –, a versão live-action de oito capítulos da Netflix segue Anng (Gordon Cormier), um jovem monge capaz de controlar os quatro elementos principais (água, ar, terra e fogo) em um mundo dividido entre nações capazes de dominar somente uma.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial