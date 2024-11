Cinco anos após a morte de Gugu, em que pé está a disputa por sua herança?

No dia 21 de novembro de 2019, Gugu Liberato morreu após cair do sótão de sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, aos 60 anos. Divulgada para a imprensa no dia seguinte, a morte de Gugu completa cinco anos nesta quinta-feira, 21, e decorreu de um traumatismo craniano que levou à morte cerebral. De lá para cá, o nome do apresentador foi envolvido em um imbróglio complicado em torno da sua herança, estimada em 1 bilhão de reais.

Antes de morrer, Gugu deixou em testamento 75% do seu patrimônio para os três filhos: o primogênito João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina. Os 25% restantes foram divididos entre os sobrinhos do apresentador. A mãe de Gugu, de 95 anos, foi assegurada com uma pensão vitalícia, a ser paga pelos netos. No total, nove herdeiros são reconhecidos pelo testamento. Nessa partilha, Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, acabou sem nada, e entrou na justiça pleiteando uma união estável com o apresentador. Rose nunca casou com Gugu, mas tentava comprovar a união estável com o apoio das filhas, o que lhe daria direito a 50% da herança. A mãe e a irmã de Gugu, no entanto, alegavam que ambos nunca tiveram um relacionamento amoroso, sendo apoiados por João Augusto. Rose, no entanto, desistiu do processo em agosto, abrindo mão da disputa.

Nesse meio tempo, o chef de cozinha Thiago Salvático também entrou com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva e partilha dos bens acumulados no período em que eles supostamente teriam se relacionado. O pedido foi negado, mas ele ainda recorre da decisão, e o processo corre em segredo de justiça. Outro possível herdeiro, Ricardo Rocha, de 49 anos, entrou na justiça no ano passado pedindo uma investigação de paternidade. Rocha alega que sua mãe e Gugu teriam se relacionado ainda na adolescência, e que ele seria o primogênito do apresentador. Em setembro, ele e os herdeiros concordaram com a realização de um exame de DNA, a ser feito com o material genético da mãe e do irmão de Gugu. O caso, no entanto, também segue sob sigilo.

