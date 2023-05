Filho de Gugu desabafa sobre o pai: ‘Vida e história sendo desrespeitada’

O filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, 21 anos, fez um desabafo nas redes sociais e negou que preferiu ficar calado durante a primeira sessão da audiência sobre a herança do pai. “Não me manifestei porque não era o momento de me ouvir. Fiquei muito surpreso quando falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento”, escreveu em uma postagem no Instagram acompanhada de fotos ao lado do pai.

A disputa que dividiu a família busca repartir o espólio do apresentador avaliado em 1 bilhão de reais. Rose, mãe de João e das gêmeas Marina e Sofia, 19 anos, nunca chegou a se casar com Gugu, nem consta no testamento assinado por ele em 2011, e busca o reconhecimento da união estável com o apresentador — que daria a ela o direito de receber metade da herança, hoje dividia entre os filhos e os sobrinhos. As gêmeas apoiam a mãe, mas João tomou o lado da tia, e se opõe a ação da matriarca.

No relato feito nas redes sociais, João disse que apenas seguiu as regras da audiência e relembrou o pai. “Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo oque ele fazia era muito bem pensado e suas decisões foram sempre focadas para o bem maior de todos”, escreveu ele, complementando que vê a história do apresentador ser “desrespeitada com um monte de mentiras”.

Marcada inicialmente para essa semana, as próximas sessões da audiência sobre a herança de Gugu foram adiadas para o próximo mês pelo juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. O motivo são conflitos de agenda — as novas datas devem acomodar todas as testemunhas que serão ouvidas.