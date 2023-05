Herança de Gugu: o que compõe o espólio avaliado em 1 bilhão de reais

A disputa pela herança avaliada em 1 bilhão de reais do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) — morto em um acidente doméstico em novembro de 2019 — parece longe do fim, protagonizada por uma briga judicial entre Rose Miriam, companheira de Gugu por décadas e com quem teve três filhos, João, Sofia e Marina, e a família do comunicador. De um lado, Rose, que nunca foi casada oficialmente com o ícone de TV, é apoiada pelas herdeiras. Do outro, o primogênito João respalda a tia Aparecida Liberato e a avó paterna, Maria do Céu. O patrimônio avantajado é composto por aplicações em bancos, ações na bolsa, terrenos, mansões e diversos empreendimentos.

O que se sabe até agora, baseado em documentos, o espólio de Gugu Liberato é composto por 190 milhões de reais em aplicações financeiras; 60 milhões em estúdios audiovisuais em São Paulo construídos em um terreno de 8.500 metros quadrados; uma mansão de 15 milhões de reais em condomínio fechado, também na capital paulista, que tem uma fachada inspirada na Casa Branca; outra mansão de 6,7 milhões reais em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, que possui pelo menos cinco suítes; uma casa de praia de 7 milhões de reais localizada no Guarujá, no litoral paulista; além da sociedade em negócios com postos de gasolina, loteamento e lojas de conveniência, cujo valor não foi divulgado.

Gugu morreu após uma queda dentro de sua mansão em Orlando e foi declarado morto em 21 de novembro de 2019. Em testamento, o ex-apresentador do Domingo Legal deixou 75% do seu patrimônio a ser dividido igualmente entre os três filhos, e os outros 25% teriam que ser parcelados, também igualmente, entre cinco sobrinhos, além de uma pensão vitalícia para a mãe de Gugu, de 163.000 reais mensais. Pelo documento, Rose Miriam ficou de fora e sem direito a nada, conforme outro documento em que ela assinara abrindo mão da herança.

A disputa pelo patrimônio é discutida na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, e o processo está sob sigilo. Sabe-se, porém, que Rose Miriam tenta provar união estável com Gugu desde sua morte e alega que assinou o documento abrindo mão de tudo sob efeito de remédios. Já Aparecida e Maria do Céu justificam que Rose “nunca teve nada” com o apresentador. Caso Rose vença o processo, ela terá direito a 50% da herança do antigo companheiro, e o resto será dividido entre os filhos, e os sobrinhos ficam sem direito a nada.