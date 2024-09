Boninho sobre saída da Globo: ‘Chegou a hora de voar solo’

Nesta sexta-feira, 13, a rede Globo anunciou que Boninho deixará a emissora no final deste ano. À frente da divisão de reality shows da empresa, ele foi responsável por sucessos como Big Brother Brasil e The Voice, alguns dos programas mais rentáveis do canal. Logo após a divulgação da notícia, Boninho publicou um comunicado nas redes sociais. Confira:

“Após 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo”, diz o comunicado interno da empresa assinado por Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo. No texto, Soares diz ter se esforçado para manter Boninho no quadro de funcionários, mas que agora o produtor quer criar conteúdo de forma independente. Rodrigo Dourado vai assumir a direção dos reality shows.

Que é Boninho?

Filho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, veterano que ajudou a moldar a rede Globo como ela é hoje, Boninho começou a trabalhar no canal em 1984, na produção e direção de quadros de entretenimento. Com o tempo, assumiu programas expressivos, como TV Colosso, TV Xuxa e Domingão do Faustão, chegando a títulos ainda em voga, como Mais Você e Caldeirão do Mion. Ajudou a colocar de pé o canal pago Multishow e se estabeleceu, nos últimos 25 anos, como o chefe da divisão de reality shows da empresa. Seu principal título é o Big Brother Brasil, um dos produtos mais rentáveis da emissora. Dourado, que assume seu lugar, era braço direito de Boninho no programa, no qual ele está envolvido desde a primeira edição.