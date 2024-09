Quem é Rodrigo Dourado, que assume o ‘BBB’ no lugar de Boninho

A rede Globo não precisou ir longe para encontrar um substituto para Boninho, diretor do núcleo de realities da rede Globo que deixará o canal no fim deste ano. O comunicado oficial que anuncia o desligamento do executivo já avisa que seu lugar será ocupado por Rodrigo Dourado, atual diretor artístico do Big Brother Brasil (BBB).

Dourado migrou do jornalismo no canal para o entretenimento em 2002, para atuar como editor do reality show que se tornou a grande mina de ouro da Globo. Ao longo dos anos, foi subindo de cargo, se tornou diretor, produtor e foi responsável pela direção das festas da casa. No BBB15, foi promovido a diretor geral do programa. E na 21ª edição, se tornou diretor artístico. É ele o principal responsável pelas dinâmicas da casa, que ajudam a movimentar as ações dos participantes e os passos que levam alguns até a final.

Para além do BBB, Dourado participou de outros realities, como No Limite, Fama, The Voice, Hipertensão e, atualmente, assina a co-criação do Estrela da Casa.