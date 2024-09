Boninho deixa a Globo após 40 anos na emissora

Um dos principais nomes dentro da área de entretenimento da rede Globo, Boninho vai deixar a emissora no final deste ano. Um comunicado do canal foi divulgado nesta sexta-feira, 13, anunciando o desligamento do executivo responsável pelo setor de realities da casa, como Big Brother Brasil (BBB), No Limite, The Voice e, atualmente, Estrelas da Casa.

“Após 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo”, diz o comunicado interno da empresa assinado por Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo. No texto, Soares diz ter se esforçado para manter Boninho no quadro de funcionários, mas que agora o produtor quer criar conteúdo de forma independente. Rodrigo Dourado vai assumir a direção dos reality shows.

Logo após a divulgação da notícia, Boninho se manifestou nas redes. Confira:

Filho de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, veterano que ajudou a moldar a rede Globo como ela é hoje, Boninho começou a trabalhar no canal em 1984, na produção e direção de quadros de entretenimento. Com o tempo, assumiu programas expressivos, como TV Colosso, TV Xuxa e Domingão do Faustão, chegando a títulos ainda em voga, como Mais Você e Caldeirão do Mion. Ajudou a colocar de pé o canal pago Multishow e se estabeleceu, nos últimos 25 anos, como o chefe da divisão de reality shows da empresa. Seu principal título é o Big Brother Brasil, um dos produtos mais rentáveis da emissora. Dourado, que assume seu lugar, era braço direito de Boninho no programa, no qual ele está envolvido desde a primeira edição.