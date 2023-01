Boate Kiss: série da Netflix resgata incêndio que matou 242 jovens

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira acendeu um sinalizador que atingiu a espuma no teto da boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provocando um incêndio que mataria 242 jovens e deixaria 636 pessoas feridas. A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, o trailer da série dramática Todo Dia a Mesma Noite, que recontará o caso que abalou o Brasil no que é a segunda maior tragédia em número de vítimas de incêndio. A primeira é a tragédia do Gran Circus Norte-Americano, ocorrida em 1961, em Niterói, que matou 503 pessoas.

O trailer mostra uma simulação da balada que acontecia naquela noite, algumas das vítimas, o desespero de familiares dos jovens, além do pós-incidente. Baseada no livro de Daniela Arbex sobre o caso, a série também mostrará a luta dos sobreviventes e famílias das vítimas em busca de justiça, visto que a boate Kiss tinha diversas irregularidades.