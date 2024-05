Bebê Rena: mulher alega ser Martha e ameaça processar criador e Netflix

Fenômeno da Netflix desde a sua estreia, Bebê Rena — série que conta um caso de perseguição, além de relatos de abusos sexuais sofridos na vida real por Richard Gadd — ainda está rendendo polêmicas. Na história, o aspirante a comediante Donny (interpretado pelo próprio Gadd) desperta a obsessão de Martha, personagem de Jessica Gunning, entrando em uma espiral de assédio com consequências graves. O criador já havia declarado que a trama baseada em suas próprias experiências, mas que queria preservar a identidade da mulher e de um diretor que o estupra na história. Agora, uma advogada — assim como a personagem diz ser na série — escocesa chamada Fiona Harvey alega ser a inspiração para Martha, negando a veracidade da série e ameaçando processar Gadd e a Netflix por difamação.

Na trama fictícia, Donny é um bartender de um bar em Londres que ainda sonha em se tornar um comediante de stand-up de sucesso. Ao conhecer um produtor famoso, o jovem passa a ser orientado pelo executivo e a frequentar sua casa — onde ele passa a usar drogas de forma recreativa e, consequentemente, é abusado sexualmente pelo produtor. A experiência traumática faz com que ele se torne uma pessoa completamente frágil, promíscua e problemática. Quando Martha, uma mulher obesa e com feição triste entra no bar em que Donny trabalha e diz não ter dinheiro, ele é gentil com a desconhecida, que passa a ir ao bar todos os dias para flertar com o garçom, que corresponde às investidas. A personagem, porém, passa a perseguir Donny, enviando milhares de emails e sendo cada vez mais agressiva. A história escala para graus absurdos até que Martha é condenada a ficar longe da vítima.

Ao veículo Daily Record, Fiona Harvey declarou que as pessoas precisam saber a verdade, alegando nunca ter sido presa e que a série contava um “monte de besteira”. “Eu não tenho dinheiro, mas sou uma advogada perfeitamente capacitada, então irei me representar”, disse Fiona ao Daily Record.

A série despertou a curiosidade de milhões de pessoas, e internautas encontraram um tuíte antigo de Fiona em que ela escreveu uma mensagem a Gadd que apareceu na série enviada por Martha a Donny: “Minhas cortinas precisam ser penduradas, bebê” — em um eufemismo para sexo.

Fiona Harvey gravou uma entrevista com o apresentador Piers Morgan que deve ir ao ar na TV nesta semana. Ricard Gadd e a Netflix ainda não se pronunciaram a respeito das alegações de Fiona.

