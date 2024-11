Atores de ‘Grey’s Anatomy’ fazem piada com mortes chocantes da série

Os atores Chandra Wilson e James Pickens Jr., da série médica Greys Anatomy, falaram a VEJA sobre como se sentem com os 20 anos de experiência na pele dos doutores Miranda Bailey e Richard Webber, respectivamente. Os dois, que se preparam para lançar novos episódios da 21ª temporada em março, passaram por São Paulo no evento da Disney D23 — e falaram sobre a responsabilidade que sentem para com profissionais da área da saúde e as histórias que já ouviram de fãs que entraram na medicina. Bem-humorada, a dupla até especulou sobre como os seus personagens poderiam sair da trama de formas inesquecíveis. Confira:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial