Ator de ‘Parasita’ Lee Sun-kyun é encontrado morto em Seul

Antes do suposto uso de drogas, o ator não tinha histórico de polêmicas, mas a investigação causou danos consideráveis ​​à sua reputação. Em entrevista a repórteres locais no final de outubro, antes de um interrogatório, Lee chegou a se desculpar pela situação: “Peço sinceras desculpas por causar grande decepção a muitas pessoas por estar envolvido em um incidente tão desagradável”, disse ele. “Sinto pena da minha família, que está enfrentando uma dor tão difícil neste momento”.

Formado pela Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul, Lee fez sua estreia como ator em 2001 em uma comédia de televisão intitulada Lovers. Ao longo da carreira, ele foi aclamado por suas atuação em diversos papeis, mas ganhou proeminência global ao dar vida ao patriarca rica e esnobe do filme Parasita, do diretor Bong Joon-ho, vencedor do Oscar de 2019.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial