Ator Chance Perdomo, de ‘Gen V’ e ‘Sabrina’, morre aos 27 anos

O ator Chance Perdomo, intérprete do personagem Andre Anderson na série do Prime Video Gen V — spin-off de The Boys –, morreu em um acidente de moto nesta sexta, 29, aos 27 anos. O agente de Perdomo confirmou a informação em um comunicado enviado à Variety. “É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido”, dizia a nota. “Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão”, completou a equipe do ator.

Chance Perdomo também era conhecido por seu papel como Ambrose Spellman na série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, além de participação na franquia de filmes After, Depois do Desencontro (2021), Depois da Promessa (2022) e Para Sempre (2023).

Com a confirmação de uma segunda temporada de Gen V, era esperado que Chance retornasse ao papel de Andre. Produtores da séries emitiram um comunicado em conjunto lamentando a morte do artista. “Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável. Mesmo escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega. Abrace seus entes queridos esta noite”, disseram.

Nascido em 19 de outubro de 1996, em Los Angeles, Califórnia, Chance Perdomo cresceu na Inglaterra após se mudar com sua mãe para Southampton, no condado de Hampshire. Estudou atuação na National Youth Theatre e treinou na Identity School of Acting.

