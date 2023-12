As respostas das perguntas mais difíceis do ‘Quem Quer Ser um Milionário’

Mais uma edição do Quem Quer Ser um Milionário, game show do programa Domingão com Huck, da Globo, perdeu a chance de dar o prêmio máximo a um participante no domingo,3. Formado mestre pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, o recifense Luiz Pradines, de 51 anos, chegou à última das 15 perguntas rumo ao sonhado milhão: “Tsu Chu e Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual destes esportes?”. O nordestino respondeu esgrima ao Luciano Huck, mas a resposta correta era futebol. Com isso, ele saiu da dinâmica com 300.000 reais – se desistisse de responder, teria faturado 500.000 reais. Até hoje, nenhum participante do quadro levou o prêmio máximo. Já no programa Show do Milhão, do SBT, que se baseia no mesmo formato internacional, somente um homem gabaritou as 15 respostas até hoje, o aposentado Sidney Moraes, que acertou a data de nascimento e registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A afirmação certeira era 6 e 27 de outubro.

Em outras edições do Quem Quer Ser um Milionário, perguntas difíceis sempre encurralaram os competidores. No Domingão de 6 de novembro, o cientista mineiro – formado em Harvard – Arthur Abrantes, de 27 anos, perdeu a chance do milhão após ignorar a ajuda da plateia na questão “O dia 21 de abril marca a fundação das cidades de?”. As opções de resposta eram: Brasília e Londres; Brasília e Roma; Brasília e Barcelona; e Brasília e Porto. Mesmo com a plateia votando na alternativa correta, Brasília e Roma, o mineiro decidiu seguir seu próprio instinto e apostou em Brasília e Barcelona. Com isso, o brasileiro se contentou com 300.000 reais de prêmio por ter chegado até aquela fase.

O professor Rafael Cunha, participante do game show em 2021, preferiu não arriscar na última pergunta e com isso deixou o programa com 500.000 reais. Ele deveria responder se um rio, um rei, um general ou um castelo inspirou a tecnologia Bluetooth. A resposta correta é o rei Haroldo I da Dinamarca, um viking e monarca da Dinamarca entre os anos 958 e 986 d.C. A alteza tinha como característica principal um um dente podre, de aparência escura e azulada, o que rendeu o curioso apelido. Haroldo também ficou famoso por ter unificado os territórios vizinhos da Dinamarca e Noruega, fato que inspirou os inventores do Bluetooth, já que a tecnologia consiste em permitir a troca de dados por uma distância curta.

