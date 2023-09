Após alfinetada, Manoel Soares defende Luísa Sonza

Até quem mal sabia da existência da cantora Luísa Sonza, nesta quarta-feira, 20, acabou diante da enorme repercussão em torno do fim do relacionamento dela com Chico Moedas – namorado para quem ela fez uma música e, poucas semanas depois do lançamento, a traiu: episódio que levou Luísa a expor o caso no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. O ex-apresentador global Manoel Soares entrou no tema em tom de alfinetada. Ele questionou a razão pela qual Luísa Sonza atrai mais comoção do que a morte de Heloísa dos Santos Silva, garota de 3 anos morta com um tiro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 7 de setembro.

A resposta para a indagação, ao que tudo indica, é que Luísa atrai muita audiência: depois de levantar a questão, Soares publicou um vídeo em seu canal de notícias Bombou defendendo a cantora e discorrendo sobre responsabilidade emocional. Em um dos trechos publicados por ele no Instagram, Soares chama o ex da cantora de “moleque” e “irresponsável”, enquanto destrincha como os laços entre casais se desfazem quando um quebra o contrato de respeito com o parceiro. Confira abaixo:

