Amazon Prime Video libera 75 filmes; o que vale a pena ver?

O mês de fevereiro será movimentado no Prime Video, da Amazon. A plataforma de streaming vai adicionar, nos primeiros quinze dias, 75 filmes ao seu catálogo, sendo a maioria composta por produções antigas, entre elas tramas populares, como Forrest Gump, e franquias variadas, desde Transformers e Velozes e Furiosos até clássicos, caso de De Volta para o Futuro. Confira a seguir uma seleção com seis títulos que valem a pena ver (ou rever) nessa enxurrada de novidades.

A Lenda do Cavaleiro Verde

Ambientado no inesgotável cenário de Camelot, o filme de 2021 acompanha o pouco conhecido Gawain (Dev Patel), um dos membros da Távola Redonda. Baseado na lenda deste cavaleiro, o diretor e roteirista David Lowery criou uma trama épica filosófica e com elementos de fantasia, que se apega mais ao caráter e sentimentos do protagonista do que aos detalhes sobre sua história. O visual deslumbrante é outro destaque que vale a viagem por esse mundo fora dos padrões.

I Want You Back

No próximo dia 11, chega ao canal essa comédia romântica, protagonizada por Charlie Day e Jenny Slate. Os dois ficam amigos enquanto compartilham as dores do fim de seus respectivos términos de namoro. Não demora para que os ex de ambos se envolvam com outras pessoas. A dupla, então, se ajuda na missão de interferir nessas relações para reconquistá-los de volta.

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime

Sequência da divertida comédia de ação Dupla Explosiva, protagonizada por Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, o filme adiciona um novo olhar sobre o grupo ao entregar o protagonismo à Salma Hayek, que interpreta a esposa do ex-assassino de aluguel vivido por Jackson. Um descompromissado roteiro de ação embalado para entreter.

Continua após a publicidade

Rua Cloverfield, 10

Lançado em 2016, o longa de suspense se passa quase todo em um esconderijo subterrâneo, onde um homem deveras estranho se tranca após, segundo ele, uma espécie de apocalipse tomar o mundo. Uma moça, que sofreu um acidente, acorda no local, e se vê em desespero: estaria ele falando a verdade sobre os perigos lá fora, ou ela está em perigo com ele no local?

Um Tira da Pesada

Uma evolução do subgênero da comédia conhecido como blaxploitation, o filme de 1984 foi a guinada que Eddie Murphy precisava em sua carreira, tornando-se, logo depois, uma estrela cobiçada em Hollywood. Na trama, que virou franquia, o comediante interpreta o policial Axel, um homem insubordinado que acaba envolto na mira de um cartel de drogas em plenas férias. Para quem já viu, vale a pena ver de novo.

Scarface

Dirigido por Brian De Palma, escrito por Oliver Stone e protagonizado por um jovem Al Pacino, o drama policial de 1983 é um clássico do cinema americano, que se amparou na violência gráfica para acompanhar a história de um imigrante que se torna o chefão do tráfico em Miami.