A tragédia que abalou a vida de Jô Soares em 2014

Em 31 de outubro de 2014, Jô Soares perdeu seu único filho, Rafael Soares, então com 50 anos. Fruto do casamento do apresentador com atriz Theresa Austregésilo, Rafael era autista e lutava contra um câncer no cérebro. Então titular do Programa do Jô na Globo, Jô Soares voltou ao trabalho em poucos dias, dedicando a edição de 3 de novembro ao herdeiro.

“Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez em uma livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, falei: ‘Rafa, pera aí, doze é muito, escolhe seis’. Ele falou: ‘Não, então não quero nenhum’. Eu pensei que era malcriação e questionei. Ele: ‘Eu prefiro não escolher, porque escolher é perder sempre’. É claro, você escolhe um, o que você não escolheu vai [pro saco]. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu”, justificou Jô Soares em seu programa. Ao final do programa, o apresentador se emocionou em sua despedida: “Um beijo do gordo e… A vida continua. A vida é, sabe, o que a gente veio fazer aqui”. Confira:

Depois de ler sobre o falecimento do Jô Soares, a primeira coisa que pensei foi nesse programa que ele gravou no dia em que seu filho morreu. Penso muito no que Jô diz aqui. A vida existe, mesmo quando não estamos mais nela. E a quem fica, só resta continuar. Obrigado, Jô. pic.twitter.com/uY3FPfd0C0 — Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) August 5, 2022

Rafael Soares trabalhava como DJ e costumava visitar o pai com frequência. Ele morreu no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. Jô Soares morreu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos, em São Paulo.