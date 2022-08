Jô sobre bolsonarismo: ‘Sou gordo demais para pedir a volta do regime’

Ácido crítico político, prolífico escritor e grande humorista da história do país, Jô Soares foi também parte inerente da história da revista VEJA. Ao longo dos últimos quarenta anos, o comediante concedeu entrevistas antológicas para a revista, da qual também foi colunista. Confira a seguir algumas de suas falas mais marcantes.

Em 2018, analisando o fim da sua carreira na TV:

“Eu só existo por causa da plateia; preciso dela para viver. Dediquei a minha vida a fazer a fazer a vida dos outros um pouquinho mais alegre”

Em 2018, sobre a ascensão do bolsonarismo e das manifestações que pediam o retorno da ditadura militar:

“Sou gordo demais para pedir a volta do regime, estou fora. A pessoa que fala isso não tem ideia do que está falando e, além de tudo, é mal informada, porque poderia ler a respeito. Já está mais do que comprovado que, apesar de todas as suas dificuldades e defeitos, a democracia é o melhor caminho que existe. Qualquer retrocesso seria uma penúria.”

Sobre a cultura do talk show e a nova geração de humoristas

“O talk show é inerente ao veículo de televisão. Costumo dizer que é a forma mais saudável de voyeurismo, porque você fica sentado olhando para duas ou mais pessoas falando. Acho a Tatá Werneck, especificamente, uma comediante talentosíssima, com uma presença de espírito fundamental para esse tipo de programa. Cada talk show tem uma característica própria, sempre a respeito da pessoa que está atrás da mesa. E o (Fábio) Porchat é a única pessoa que eu digo realmente que começou no meu programa. Ele foi assistir na plateia como estudante, pediu para fazer um número e eu deixei. O talk show também depende muito do momento. Se a entrevista for boa, o programa é bom, se não, aquele dia não funcionou. É algo muito dinâmico.”

Em 2017, sobre seus personagens do passado

“Praticamente todos meus personagens seriam rejeitados hoje. A patrulha está um inferno. Qualquer um deles poderia ser patrulhado, porque a patrulha não vê nada. A patrulha é burra, sempre. Mas talvez os mais problemáticos fossem o Pai da Bicha e o Capitão Gay. Se bem que eu sempre fui contra qualquer forma de preconceito. Sou um anarquista.”

Em 1989, sobre seu modo de conduzir um talk show

“Em minhas entrevistas, que na verdade são conversas, exploro mais a personalidade da pessoa que recebo do que o assunto a ser tratado.”

Em 1988, quando trocou a Globo pelo SBT

‘Sou em quem define o que vai ao ar’, explica Jô. ‘Nem o Silvio Santos pode cortar um quadro que achar mais apimentado ou de sátira política muito pesada.”