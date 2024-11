A saída melancólica de Datena da Band após mais de 20 anos

José Luiz Datena deixou a Band após vinte anos de casa e depois de perder a disputa pela prefeitura de São Paulo nas últimas eleições municipais. De acordo com uma nota oficial da emissora, o apresentador e o canal decidiram em comum acordo não renovar o contrato de trabalho que se encerra em breve. “Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, declarou a Band.

De acordo com informações obtidas por VEJA, Datena já negocia com outras emissoras para apresentar um telejornal. A provável nova casa do apresentador é o SBT.

A saída de Datena da Band acontece após sua campanha frustrada na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo, em que disputou pelo PSDB e que ficou marcada por sua cadeirada em Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate na TV Cultura. A imagem do jornalista ficou desgastada com o episódio, e a emissora já havia tomado a decisão de que ele não retornaria para a bancada do Brasil Urgente. Entretanto, houve negociações para que ele fosse transferido para o entretenimento, mas não chegaram a um acordo.

Na Band desde 2003, Datena apresentou o Brasil Urgente entre 2003 e 2011, quando saiu para uma rápida passagem pela Record antes de retornar para a emissora do Morumbi, onde reassumiu o telejornal policialesco. O apresentador também comandou outros programas da casa, como No Coração do Brasil, SP Acontece, Quem Fica em Pé e Agora É Domingo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial