A resposta enfática de jornalista a gritos ao vivo de ‘Globo lixo’

A jornalista Sabina Simonato enfrentou uma saia justa durante a edição do Bom Dia São Paulo desta quarta-feira, 21. Durante uma entrada ao vivo para relatar os problemas do metrô, o repórter Gianvitor Dias foi interrompido por gritos repetidos de “Globo lixo” de um transeunte que não apareceu nas câmeras, mas se fez ouvir. À frente da situação, Sabina seguiu falando com o repórter, e reagiu de maneira enfática ao final do noticiário: “Gianvitor conseguiu concluir o raciocínio dele, embora uma manifestação ao vivo de uma pessoa que não merece o nosso destaque”, disparou a apresentadora.

Essa não é a primeira vez que a emissora é xingada ao vivo no jornal. Em junho, o repórter Hermínio Bernardo também foi interrompido por gritos de “Globo lixo” enquanto tentava noticiar a situação do trens da CPTM. “A Globo é um lixo. Globo lixo”, falou um transeunte, mostrando os dedos do meio para a câmera.

Diante do ataque ao jornalista, o apresentador Rodrigo Bocardi reagiu. “O manifestante aí interferindo no seu trabalho, ele não consegue ter o discernimento de que o que você está fazendo, e nós estamos fazendo aqui, é exatamente para o bem dele”, disse o âncora antes de se despedir do repórter. “Não tem problema. O Hermínio continuará fazendo o trabalho dele e mostrando a situação nos trens, nos trilhos e ajudando a construir um transporte melhor”, completou Sabina na ocasião.

O mesmo repórter também já havia sido interrompido no ano passado. Na ocasião, ele passava informações sobre o transporte público quando um passageiro irritado proferiu xingamentos à emissora e avançou contra o celular do repórter. “O cara está com raiva e vem descontar”, declarou Bocardi na ocasião.

