O desabafo de Sabina Simonato sobre boatos de ‘climão’ com Rodrigo Bocardi

A jornalista Sabina Simonato veio a público nesta quarta-feira, 5, para negar um suposto climão que teria acontecido entre ela e o colega Rodrigo Bocardi durante o Bom Dia SP. “A gente brinca, dá risada, se respeita. Conheço a família dele, ele conhece a minha. Somos amigos. Quanto mais eles falam, mais a gente se gosta, se respeita. Vale esse meu testemunho”, declarou ela na edição de hoje do telejornal.

A história começou quando um momento do programa de terça-feira viralizou nas redes sociais. No vídeo, Sabina e Bocardi aparecem apresentando o jornal, mas ela sai “de fininho” e é repreendida pelo colega. “O que tá acontecendo? Me deixou aqui sozinho com essa cara de paisagem”, questionou ele. “Você já ia falar de outra coisa e eu já meio que fiquei na berlinda para falar da Marginal”, justificou Sabina, admitindo que a saída “ficou feia”. Bocardi, então, questionou o que ela gostaria de fazer em seguida: “Quer sair? Quer ficar? O que você quer fazer?”, fala antes dela voltar pra frente das câmeras.

Acordar cedo é bom pra acompanhar uma das melhores novelas da Globo: o Bom Dia São Paulo. A intriga passiva-agressiva entre os protagonistas é interessante. pic.twitter.com/E3r6OykgiL — Geraldi 📼 (@GeraldiMu) June 4, 2024

A interação levantou críticas em relação ao tom da conversa, mas Sabina garantiu que a relação é amigável e que se incomodou com as críticas direcionadas ao jornalista. “Fico chateada, vai me dando taquicardia, fico nervosa… vai me dando nos nervos”, desabafou ela, que também explicou como é a relação com Bocardi. “Eu vejo as pessoas dizendo ‘o Rodrigo é mal-humorado, só a Sabina para aguentar ele’. Aguentar o quê? Eu me sinto tão bem aqui, digo de coração aberto. O cara é tão gente boa, aqui e fora do ar”. Ele, por outro lado, foi sucinto: “Inveja, a gente aprende a conviver com isso, acostuma. São 12 anos nessa estrada aqui”, disse sobre os comentários nas redes.

